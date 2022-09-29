Мобилизованные жители Коми смогут получить кредитные каникулы

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Госдума приняла 28 сентября во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает для мобилизованных граждан России кредитные каникулы. Изменения в закон касаются всех регионов страны, в том числе и Коми.

Речь идет о том, что призванные в рамках частичной мобилизации и взявшие ранее кредит могут получить отсрочку по платежам. То же самое право получат их семьи. Поправки также касаются добровольцев и контрактников.

Уточняются, что кредитные каникулы могут получить не только граждане, которые заключили контракт с Минобороны, но и с ФСБ, МЧС, Росгвардией и другими службами. Кроме того, закон распространится на задействованных в специальной военной операции пограничников.

В случае гибели мобилизованного или же получения инвалидности I группы кредит будет списан.

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