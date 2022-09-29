Число заражений COVID-19 в Коми выросло на 320 новых случаев

Фото: архив "КП"

В Коми обнародованы новые данные по коронавирусу. Согласно обновлённым цифрам, в республике насчитывается более 185 тысяч заболевших.

Так, за минувшие 24 часа число инфицированных выросло на 320 человек и достигло 185 043. В то же время с медицинского учёта были сняты 668 пациентов. За все время пандемии показатель выздоровления достиг 177 730.

Умерли от осложнений, вызванных ковидом, 3 217 человек. На больничных койках за сутки оказались ещё 34 жителя Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть детских садов Коми закрыты на карантин по ОРВИ (подробности)