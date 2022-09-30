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Здоровье30 сентября 2022 8:17

Показатель смертности от коронавируса в Коми вырос за сутки на один летальный случай

Суточный прирост зараженных опустился ниже 300
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми с каждым днем уменьшается количество выявляемых новых случаев заражения ковидом. Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в республике диагностировано еще 292 факта заболевания. Всего официально было подтверждено 185 335 инфицированных.

Жертвами ковида стали 3 218 человек. Показатель смертности вырос на один летальный исход.

Выздоровели 178 511 человек, за сутки - 781. Госпитализированы были 24 пациента.

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