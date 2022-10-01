Первый день октября в Коми принесет мокрый снег и дожди

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В Коми ожидается дождливый и холодный день. Первое октября принесёт жителям Коми сильный ветер и мокрый снег, обещают региональные синоптики.

Температура воздуха днем достигнет +12, а ночью опустится до -7 градусов. По данным метеорологов, теплее всего будет на юге республики.

— В субботу, 1 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, на крайнем западе умеренные (дождь, мокрый снег); днем небольшой, местами умеренный дождь, на крайнем юге и крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер Ю 9-14 м/с. Температура ночью 0...+5, местами на востоке -2...-7, днем в северных и центральных районах +2...+7, в южных районах и Удорском районе +7...+12 градусов, — поделились подробным прогнозом синоптики ЦГМС Коми.

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