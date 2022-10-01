Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 октября 2022 8:45

В Коми резко уменьшился суточный прирост зараженных COVID-19

Озвучены актуальные данные на 1 октября 2022 года
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми фиксируется спад суточного прирост зараженных коронавирусом. Согласно данным на 1 октября, в республике было диагностировано еще 253 случая инфицирования ковидом. Это наименьший показатель с 9 сентября. Всего в Коми подтверждено 185 588 заболевших.

Выздороветь удалось 179 067 жителям Коми, что на 556 пациентов больше, чем было сутками ранее. Госпитализация потребовалась еще 31 зараженному.

Жертвами вируса стали 3 218 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инфекционную анемию у лошадей вновь выявили в Щельяюре (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости