В Коми резко уменьшился суточный прирост зараженных COVID-19

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В Коми фиксируется спад суточного прирост зараженных коронавирусом. Согласно данным на 1 октября, в республике было диагностировано еще 253 случая инфицирования ковидом. Это наименьший показатель с 9 сентября. Всего в Коми подтверждено 185 588 заболевших.

Выздороветь удалось 179 067 жителям Коми, что на 556 пациентов больше, чем было сутками ранее. Госпитализация потребовалась еще 31 зараженному.

Жертвами вируса стали 3 218 человек.

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