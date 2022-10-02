Коми 2 октября накроет туман и температура -2°С

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В Коми 2 октября метеорологи пообещали дожди и туман. Максимально температура опустится до -2°С. Об этом сообщили синоптики ЦГМС.

По предоставленному прогнозу, регион также накроет туман. Ветер будет южный, юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью +3...+8, на крайнем северо-востоке -2...+3°С; днем +7...+12, на крайнем северо-востоке +2...+7°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду, ветер 6-11 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +9...+11°С.

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