Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 9:50

За сутки в Коми выявили 208 заболевших коронавирусом

Статистику по заболеваемости на 2 октября предоставили в стопкоронавирус.рф
Источник:kp.ru
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Федеральный портал, предоставляющий данные о заболеваемости коронавирусом, сообщил последнюю информацию о ситуации в Коми. По состоянию на 2 октября с начала пандемии выявили 185 796 случаев заболевания, за последние сутки – 208.

Согласно опубликованной информации, в больницы попали с таким диагнозом 13 человек, выписали – 221.

Выросло также и число умерших. За последние 24 часа скончался еще один житель, с начала пандемии – 3 219.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми резко уменьшился суточный прирост зараженных COVID-19 (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ