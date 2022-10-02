За сутки в Коми выявили 208 заболевших коронавирусом

Фото: архив «КП»

Федеральный портал, предоставляющий данные о заболеваемости коронавирусом, сообщил последнюю информацию о ситуации в Коми. По состоянию на 2 октября с начала пандемии выявили 185 796 случаев заболевания, за последние сутки – 208.

Согласно опубликованной информации, в больницы попали с таким диагнозом 13 человек, выписали – 221.

Выросло также и число умерших. За последние 24 часа скончался еще один житель, с начала пандемии – 3 219.

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