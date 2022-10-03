В Коми синоптики пообещали снег с дождем и температуру +13°С

Фото: архив КП

В Коми синоптики 3 октября ожидают дождь со снегом, усиленный ветер и туман. Информацию передали в ЦГМС региона.

По предоставленной информации, скорость ветра будет доходить до 9 м/с. Снег с дождем пойдет на крайнем северо-востоке. Температура ночью +2...+7, на крайнем северо-востоке -2...+3, в отдельных южных районах +5...+10, днем +8...+13, в отдельных северных районах +3...+8°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали дождь и ветер 4-9 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +10...+12°С.

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