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Здоровье3 октября 2022 8:29

В Коми зафиксировано минимальное количество зараженных коронавирусом за последний месяц

Республика прошла пик заболеваемости ковидом
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми ситуация с ковидом улучшается с каждым днём. По состоянию на 3 октября, в республике насчитывается 186 001 факт заболевания, что на 205 случаев инфицирования больше, чем было сутками ранее. Суточный прирост зараженных оказался минимальным за последний месяц.

Число выздоровевших пациентов так же растёт с высокой скоростью. Так, с медицинского учёта были сняты ещё 60 человек. Всего за все время пандемии официально болезнь побороли 179 348 человек.

В то же время пять зараженных оказались на больничной койке. Жертвами ковида стали 3 219 жителей Коми.

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