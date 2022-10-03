Какие изменения жителям Коми принесет солнечное затмение 25 октября

Октябрь будет сложным, но то, как мы справимся со всеми неурядицами, зависит только от нас самих. Мы справимся!

25 октября около 14:00 на территории России произойдёт солнечное затмение. В центральной части и на юге России его практически не будет видно, а вот на Урале, в Западной Сибири, а также в северных регионах страны можно будет полюбоваться этим явлением. Астролог Ника Лаврова рассказала «КП-Коми» о самых тяжёлых днях октября и о том, что принесёт солнечное затмении жителям республики.

Не ругайтесь

Солнечные и лунные затмения – это не редкость. Каждый год в мире в среднем их случается от трёх до семи. Они длятся несколько минут и увидеть их можно только с определённой территории. В Республике Коми затмение можно будет наблюдать преимущественно с южных территорий. У наших соседей, в Кировской области, затмение начнется в 09:33, максимальной фазы достигнет в 10:47, а последнее касание случится в 11:57.

И вот ту страну, с территории которой видно затмение, в ближайшие годы ждут серьёзные политические и социальные перемены. Предстоящее затмение будет проходить на оси Скорпион – Телец. Оно принесёт уход от кризиса, расставание со страхом, проблемами. Впереди Россию, и особенно Север, ждут позитивные перемены. Они будут связаны с пропитанием, материальным обеспечением, повышением уровня жизни. Должно стать сытнее, теплее и комфортнее. Но в само затмение надо поберечься. Период за три дня до и три дня после затмения будет опасным.

– Держитесь подальше от мест скопления народа. Не конфликтуйте, не ругайтесь, берегите себя от травмы. Могут возникнуть случаи финансового мошенничества – будьте предельно внимательны, – предупреждает наш астролог.

В октябре многие пары наконец-то узаконят свои отношения.

Накажет за лень

Самый сложный и беспокойный месяц ближайшего будущего – это октябрь. Он будет насыщенным на события – сложные, волнительные, напрягающие физически и морально. Это связано с конфликтом Сатурна и Урана, а когда эти планеты имеют негармоничные связи, то в мир приходят социальные изменения.

– Прошлый такой конфликт Сатурна и Урана произошёл перед началом коронавируса, и в результате люди теряли работу или меняли формат – переходили на удалёнку, – вспоминает Ника.

Нечто подобное будет и сейчас. Грядут кадровые перестановки, чистки. Будут распадаться браки, но будут и создаваться новые семьи. Могут развестись те, кто уже давно живёт фиктивно, а пожениться те, кто никак не решался узаконить отношения.

Изменения коснутся всех, кто жил не по закону, без ответственности. Планета Сатурн олицетворяет закон и порядок, она будет спрашивать с каждого. С начальника, который не платил зарплату, обманывал подчинённых, уклонялся от налогов. С отцов, укрывающихся от алиментов. С сожителей, живущих без печати. Первые ласточки метлы Сатурна уже появились: стало больше заключаться браков среди мобилизованных и тех, кто может быть призван.

– Сатурн хочет, чтобы каждый нёс ответственность за себя и за свою жизнь. Он будет наказывать за инфантилизм, лень, пренебрежение законами, устоями, правилами, – рассказывает астролог.

Не хочешь – заставит

Уран – планета перемен. Он приходит в мир, чтобы реорганизовать замшелого, старомодного Сатурна и вывести его на новый, современный уровень. Опять же пример со времён пандемии: больше всего пострадали те, кто работал неофициально. А сотрудники, которые трудились по договору, сохранили зарплату или получили выплаты, но им пришлось очень быстро получать новые навыки для работы на удалёнке. Это Уран выдернул их из зоны комфорта и заставил окунуться в «будущее».

– Подружиться с Сатурном и избежать его кары можно, если вы сделаете так, чтобы у представителей закона не было к вам вопросов, – предостерегает наш эксперт.

К Урану можно найти подход с помощью саморазвития и освоения нового. Начните, наконец, изучать то, что давно откладывали: иностранный язык, основы программирования, освойте новый гаджет, запишитесь на курсы вождения.

Пахать и пахать

В октябре все будут на взводе. Будет ощущение, что надо что-то срочно делать, куда-то бежать – это нездоровая активность, притормозите. Обстановка будет настолько накалена, что могут возникать волнения, драки с поножовщиной.

– В этот период надо постараться не реагировать на резкие слова, не вступать в перебранки, не провоцировать, не выяснять отношения и держаться подальше от мест скопления людей, – рекомендует Ника.

В октябре на небе будет хозяйничать Плутон – очень влиятельная планета. Плутон управляет массами, толпой. Он может вселять страх, депрессию, вызывать панические атаки, избыточную эмоциональность. Избегайте пребывания в толпе и сомнительных компаний. Не позволяйте страху вас парализовать.

– Плутон любит, когда превозмогают, когда больно, когда выбиваются из сил. Занимайтесь спортом, на износ. Делайте растяжку, будто вы балерина Большого театра. Ходите в баню и берите самые жёсткие веники. Лежите на колючих ковриках, стойте на гвоздях, сходите на тонизирующий массаж, иглоукалывание, сделайте татуировку, чаще занимайтесь сексом, – Ника знает, что в октябре всё будет лечиться пахотой.

Астролог Ника Лаврова рассказала, о чём шепчет небо.

Советы эксперта

Месяц очень напряжённый. До 9 октября всё будет будто в тумане. Много неясного, непонятного. Не принимайте серьёзные решения в этот период, особенно основываясь на информации, полученной в эти дни. Если отложить невозможно, то проверяйте всё по 7 раз. С 15 до 23 октября время немного замедлится. Могут возникнуть какие-то ограничения, бюрократические проволочки. В это время лучше не совершать сделки с недвижимостью, не оформлять документы. До 10 октября, а также с 24 по 31 октября крупные покупки лучше не совершать. Не рекомендуется покупать гаджеты, бытовые приборы, оборудование, механизмы, авто, оружие. Аварийность на дорогах начнет возрастать с 18 октября, а с 23 по 31 аварийность будет максимальная.

В октябре обострятся хронические заболевания. Особенно стоит поберечься сердечникам, гипертоникам, также пациентам с заболеваниями печени и проблемами с онкологией. Конец октября будет особенно взрывным, беспокойным. Страсти накалятся до передела. Но однозначно, после этого пика ситуация пойдет на улучшение. Медленно, постепенно, но курс будет взят на позитивные изменения.

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