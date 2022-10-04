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Общество4 октября 2022 4:15

В Коми пообещали 4 октября дождливую и туманную погоду

Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на 4 октября в Коми. По предоставленной информации, в республике пообещали дожди, туман и усиленный ветер до 10 м/c.

По данным метеорологов, ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Ветер будет северо-западный, западный от 5 до 10 м/c. В южных районах температура воздуха достигнет ночью +4...+9, днем +8...+13, в северных районах ночью -3...+2, днем +3...+8°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой дождь и ветер. Скорость порывов достигнет 4-9 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +11...+13°С.

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