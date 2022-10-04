В Коми пообещали 4 октября дождливую и туманную погоду

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на 4 октября в Коми. По предоставленной информации, в республике пообещали дожди, туман и усиленный ветер до 10 м/c.

По данным метеорологов, ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Ветер будет северо-западный, западный от 5 до 10 м/c. В южных районах температура воздуха достигнет ночью +4...+9, днем +8...+13, в северных районах ночью -3...+2, днем +3...+8°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой дождь и ветер. Скорость порывов достигнет 4-9 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +11...+13°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми синоптики пообещали снег с дождем и температуру +13°С (подробнее)