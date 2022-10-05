На Коми опустится туман и придет ветер до 10 м/с

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В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 5 октября. По предоставленной информации, в регионе ожидается дождь, туман и ветер со скоростью до 10 м/с.

Температура воздуха по региону ночью составит +3...+8, днем +5...+10°С. На крайнем северо-востоке пройдет небольшой дождь, ожидается также туман. Скорость ветра составит 1-5 м/с, днем В, ЮВ 5-10 м/с. Температура ночью +2...-3, днем +2...+7°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой ветер и температуру ночью и днем +6...+8°С.

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