«Вот и будущие бездомыши готовы!»: сыктывкарцы развели 150 котят и пытаются их отдать «в добрые ручки»

Фото: Нина ЮШКОВА

Сыктывкарцы просто переполнили один самый популярный сайт перепродажи товаров. Разведенцы котят даже не стесняясь размешают объявления о передачи животных «в добрые ручки» (читай: «возьмите уже кто-нибудь»). От одного до шести котят (нестерилизованных) отдаются с одного аккаунта, породистых продают за немаленькие суммы.

Безумство плодильщиков просто поражает! Давайте с Вами, ответственные читатели «Комсомолки», разберём некоторые объявления.

Объявление: котята светлые, бесплатно.

- Котята родились 13 августа, 13 сентября можно будет забрать котят. Можно будет забрать и раньше, потому что кошка вышла погулять и пропала. Кормим обычным молоком. Осталось 4 котенка-девочки, - пишет пользователь.

Мало того, что расплодили котят, так еще и кошку на самовыгул отпускают. Очень и очень жаль малышей…

Следующее объявление: кошки бесплатно.

- Срочно отдам кошку в хорошие руки в связи переездом Зовут Муся, 10 лет. Очень умная, ласковая, добрая. В связи с аллергией, - предлагает неопределённый человек.

Есть подозрения, что просто решили избавиться от животного. Неужели аллергия проявилась после 10 лет жизни с кошкой? Да и для переезда достаточно переноски… Как Муся переживёт такое предательство, мы не знаем, но очень надеемся, что бедняжка найдёт реально «добрые ручки».

Разведенцы котят даже не стесняясь размешают объявления о передачи животных «в добрые ручки»

Ещё одно: котята в добрые руки.

«Отдам котят в добрые руки. Обе рыжие девочки, возраст – 2,5 месяцев». То есть, за 2,5 месяцев кошечек не удалось пристроить, думают, что взрослых найдут.

И много-много других похожих «товаров» на сайте.

Если вы хотите взять себе кошечку, пишите в приюты: «Кошкин дом», «Кошки за окошком», «Добрые сердца». Там кошечки подготовленные к переезду в новый дом, плюс, вы хотя бы немножко разгрузите волонтёров, которые вынуждены постоянно заботиться о животных, собирать деньги на пропитание и лекарства. Вам отдадут кастрированного кота, либо стерилизованную кошку, расскажут о здоровье выбранного вами питомца и проконсультируют об уходе за ним. Только так разведенцы смогут понять, что котят тяжело пристроить и лучше, наконец-то, прекратить плодить в столице зверьё до тех пор, пока все бездомыши не найдут дом.

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