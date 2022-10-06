Температура воздуха в Коми опустится до -3 градусов

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 6 октября. По данным метеорологов, в республике пообещали туман, дождь и усиленный ветер. Температура воздуха опустится до -3 градусов.

Метеорологи проинформировали, что в регионе скорость ветра достигнет 4-9 м/с, температура воздуха ночью составит +3...+8, днем +5...+10°С. Однако на крайнем северо-востоке будет +2...-3, днем +2...+7°С.

В Сыктывкаре пройдет дождь, скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью и днем +6...+8°С.

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