«Мы все молимся за тебя»: жители Коми вторые сутки следят за поисками 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты

Фото: ухтинская программа "День", личный архив Анастасии Поздеевой

Больше двух суток ничего неизвестно о судьбе пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты. Девочка исчезла рано утром 5 октября. Она вышла из дома вместе со своим девятилетним братом в школу, проводила мальчика, а сама пропала.

Об исчезновении подростка сообщили его близкие в социальных сетях. Как уточнила мама девочки Екатерина корреспонденту «КП-Коми», ее дочь оставила телефон дома и удалилась из всех социальных сетей. По мнению женщины, школьница планировала все заранее. Никаких проблем в семье или в школе у Насти не было, у нее было и проблем с законом, поэтому случившееся стало для семьи Насти настоящим шоком.

Семье Поздеевых сочувствует и вся Ухта. Горожане пристально следят за поисками школьницы, а также сами участвуют в них. Так, накануне, 6 октября, волонтеры несколько раз выходили на поиски ребенка: были осмотрены все заброшенные здания, чердаки, подвалы, опрошены сотрудники автовокзала и одноклассники Насти. Однако результатов поисков все еще нет: судьба девочки остается неизвестной.

- Мы все молимся за тебя. Девочка, милая, найдись живой. Твои близкие с ума сходят, - пишут в один голос ухтинцы.

Добавим, что ранее стало известно, что СУ СК России по Коми заинтересовалось исчезновением лицеистки.

Приметы разыскиваемой: рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, темного цвета, глаза карие, имеется родинка на подбородке.

Была одета: черная шапка, черная куртка, черные брюки, черные зимние ботинки с красной полосой сбоку, белая блузка с белым галстуком, на левой руке светло-розовый браслет. При себе имела рюкзак зеленого цвета с салатовыми пятнами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Поздеевой Анастасии Сергеевны, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по городу Ухте: 8(821) 673-90-02 либо 02, 112.

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