«Не ищите меня»: от имени пропавшей 14-летней школьницы из Ухты появилось сообщение с просьбой

Фото из личного архива Анастасии Поздеевой

Пропавшая 14-летняя Анастасия Поздеева из Ухты вышла на связь. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. По их словам, с аккаунта девочки было отправлено сообщение накануне, 6 октября.

— Не ищите меня. Со мной все хорошо, — говорится в записи.

Под сообщением дочери мама девочки Екатерина оставила комментарий, в котором просит ее вернуться, ведь все за неё очень переживают.

Сообщение от имени девочки вызвало волну обсуждения в Сети

Однако многие отнеслись к сообщению с недоверием. Нет никаких доказательств, что послание отправила именно Настя, а не шутник, который решил всех разыграть. Ранее Екатерина Поздеева сообщила в беседе с журналистом «КП-Коми» о том, что Настя оставила дома свой телефон и удалилась из социальных сетей.

Поиски пропавшей девочки продолжаются до сих пор. Ранее ухтинцы прочесали большую часть города, однако следовой школьницы не нашли.

Добавим, что перед исчезновением Настя попросила своего младшего брата передать родителям, что она очень их любит. После этого лицеистка исчезла.

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