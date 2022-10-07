В Коми за сутки вырос показатель смертности от COVID-19

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В Коми улучшается эпидобстановка, связанная с коронавирусом. Так, за минувшие сутки было диагностировано всего 163 случая заболевания, когда в то же время с медицинского учёта были сняты 503 человека.

Всего было подтверждено 186 725 фактов заражения ковидом, 180 592 из которых закончились выздоровлением пациента.

Жертвами инфекции стали 3 222 жителя Коми. Показатель смертности вырос за сутки на один новый случай.

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