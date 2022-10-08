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Общество8 октября 2022 5:00

Туманный и ветреный день ожидается в Коми 8 октября

В Коми прогнозируется сильный ветер и туман
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми ожидается пасмурная и по-настоящему осенняя погода. Согласно прогнозу региональных синоптиков на 8 октября, в республике суббота выдастся ветреной и туманной.

Столбик термометра покажет днём +6…+11 градусов, ночью — +2…+7. Скорость воздушного потока же будет достигать 11 м/с.

Сильно ситуация не изменится и в последующие дни. По прогнозам метеорологов, температура воздуха 9 и 10 октября будет такой же.

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