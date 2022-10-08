«Совсем ребенок еще»: в Сыктывкаре похоронил трагически погибшую 18-летнюю студентку

Фото из личного архива погибшей

В Сыктывкаре похоронили 18-летнюю Елизавету. Студентка колледжа насмерть разбилась на Пермской улице на своей машине, которая досталась ей от отца.

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением «пятнашки» и влетела в забор. Близкие сообщают, что у машины были проблемы с тормозами, которые и могли стать причиной трагедией. Точную причину и обстоятельства ДТП ещё предстоит установить правоохранителям.

В день трагедии Елизавета направлялась на день рождения своего друга, однако так туда и не попала. Девушка сама не дожила буквально месяц до своего 19-летия. Елизавета строила большие планы на будущее, любила жизнь и ждала своего любимого человека из армии. Ее парень так и не смог с ней проститься.

Скорая кончина студентки стала ударом как для ее мамы и младшей сестрёнки, так и для всех, кто ее знал. В социальных сетях сотни людей выражают соболезнования и слова поддержки семье Елизаветы.

— Совсем ведь ребёнок еще. Жить и жить… Пусть земля будет тебе пухом, красавица. Спи спокойно, — пишет Валентина.

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