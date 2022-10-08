В Коми зарегистрирована новая смерть от COVID-19

Фото: архив "КП"
В Коми с каждым днем улучшается ситуация с ковидом. Согласно обновленным данным, в республике насчитывается 186 879 случаев заболевания коронавирусом, 154 из которых были подтверждены за последние сутки.
Также за минувшие 24 часа выросли и другие основные показатели, отражающие эпидобстановку в регионе. Так, число выздоровлений достигло 180 693 (+101), показатель летальности вырос на один новый случай и составляет 3 223 факта смерти.
Госпитализация потребовалась еще 38 жителям Коми.
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