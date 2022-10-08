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Здоровье8 октября 2022 8:12

В Коми зарегистрирована новая смерть от COVID-19

Показатель летальности вновь вырос
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми с каждым днем улучшается ситуация с ковидом. Согласно обновленным данным, в республике насчитывается 186 879 случаев заболевания коронавирусом, 154 из которых были подтверждены за последние сутки.

Также за минувшие 24 часа выросли и другие основные показатели, отражающие эпидобстановку в регионе. Так, число выздоровлений достигло 180 693 (+101), показатель летальности вырос на один новый случай и составляет 3 223 факта смерти.

Госпитализация потребовалась еще 38 жителям Коми.

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