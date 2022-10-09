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Общество9 октября 2022 5:00

В Коми ожидается ветер до 11 м/с и дожди

Синоптики рассказали, каким будет 9 октября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 9 октября. По предоставленным данным, в Коми ожидается дождь, усиленный ветер и температура максимально до ...+11°С.

Метеорологи сообщили, что в целом в республике будет облачная погода, дождь пройдет местами. Температура ночью +3...+8, в отдельных северных районах -2...+3, днем +6...+11°С.

В Сыктывкаре 9 октября будет облачно и дождливо. Ветер ЮЗ 6-11 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +9...+11°С.

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