В Коми ожидается ветер до 11 м/с и дожди

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Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 9 октября. По предоставленным данным, в Коми ожидается дождь, усиленный ветер и температура максимально до ...+11°С.

Метеорологи сообщили, что в целом в республике будет облачная погода, дождь пройдет местами. Температура ночью +3...+8, в отдельных северных районах -2...+3, днем +6...+11°С.

В Сыктывкаре 9 октября будет облачно и дождливо. Ветер ЮЗ 6-11 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +9...+11°С.

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