Усиленный ветер и дожди придут в Коми 10 октября

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Синоптики ЦГМС рассказали о прогнозе погоды на понедельник, 10 октября. По данным метеорологов, в республике ожидается усиленный ветер до 14 м/с. Также прогнозируются дожди.

Умеренные осадки ожидаются вместе с юго-западным ветром 6-11 м/с, днем в отдельных северных районах порывами 12-14 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +6...+11°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и дожди. Ветер ЮЗ, З 6-11 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +9...+11°С.

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