В Коми продолжают фиксировать новые случаи смерти от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми вновь вырос показатель смертности от ковида. Согласно последним данным, еще один зараженный умер на больничной койке за последние сутки. Всего за два года пандемии официально от коронавируса умерло 3 225 человек.

Показатель заболеваемости вырос на 155 случаев. Число инфицированных, по состоянию на 10 октября 2022 года, составляет 187 193 факта заражения.

Выздороветь удалось 181 012 жителям Коми, за сутки показатель вырос на 65 пациентов. Госпитализация же потребовалась всего одному зараженному.

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