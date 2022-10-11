«Комсомолка» собрала всю хронологию поисков ухтинки Анастасии Поздеевой

Фото: ЛизаАлерт.

В Ухте пропала 14-летняя девочка. Анастасия Поздеева вышла из дома на учёбу и пропала. До сих пор о подростке нет никаких вестей. Сегодня поисковые работы ведутся и за границами родного города девочки. Сегодня волонтеры свернули в Ухте штаб по поиску школьницы. Подробности расскажет «Комсомолка».

Просто испарилась

По словам мамы Насти Екатерины Поздеевой, 5 октября утром подросток ушла из дома в школу, но так там и не появилась. Как сообщили «КП-Коми» в пресс-службе МВД, об исчезновения дочери Поздеевы узнали от директора образовательного учреждения, который позвонил им сказать, что школьницы нет на занятиях. Родные Анастасии попытались самостоятельно найти дочь: обзвонили всех подруг, расспросили одноклассников, однако след девочки исчез. Сразу же после этого начались активные поиски юной ухтинки уже силами правоохранительных органов и волонтёров.

Фото: ЛизаАлерт.

– Подняли уже всех, кого можно. Пожалуйста, помогите, – обратились к неравнодушным горожанам родные Насти.

Уже позже «Комсомолке» стало известно, что школьница ушла из дому, не взяв с собой телефон. То есть связаться с ней не представлялось и не представляется возможным. При этом, отмечают в полиции, Настя в поле зрения правоохранителей не попадала и на учёте не состояла. Добавим, что перед исчезновением Настя попросила своего младшего брата передать родителям, что она очень их любит. После этого лицеистка исчезла.

Фото: ЛизаАлерт.

По мнению мамы, дочь спланировала всё заранее. Никаких проблем в семье или в школе у Насти не было, поэтому случившееся стало для семьи настоящим шоком.

Страшная находка

На следующий день, 6 октября, от Насти вдруг появилась весточка. C аккаунта девочки в соцсетях было отправлено сообщение: «Не ищите меня. Со мной всё хорошо», под которым Екатерина оставила комментарий, в котором просит дочь вернуться, ведь все за неё очень переживают. Однако многие отнеслись к сообщению девочки с недоверием. Нет никаких доказательств, что послание отправила именно Настя, пишут интернет-пользователи, а не шутник, который решил всех разыграть.

Фото: ЛизаАлерт.

Вся Ухта и не только сплотилась в поисках подростка, в течение нескольких дней горожане, волонтёры и полиция прочесали большую часть города. Страшную находку обнаружили 7 октября возле реки близ моста – это оказался рюкзак Насти…

«Мы тебя очень любим»

Сразу после находки рюкзака родители девочки записали видеообращение. С трудом сдерживая слёзы, её мама и папа просят вернуться домой, как можно скорее.

Фото: ЛизаАлерт.

– Настенька, возвращайся домой. Мы очень любим тебя. Очень ждём, ничего не бойся. Приди, пожалуйста, – плачет папа. Екатерина сказала, что не скажет ни одного плохого слова своей любимой девочке. Позже мать в отчаянии обращалась к тем, кто может быть причастен к пропаже, попросив отозваться: «Верните ребёнка! Если кто-нибудь располагает какой-либо информацией о моей девочке, отзовитесь, пожалуйста! Мы очень за неё переживаем».

9 октября Настю искали уже не только в Ухте. Сосногорск, Печора, Усинск, Вуктыл, Нижний Одес, Ветлосян и Шудаяг – все возможные места нахождения Насти и близлежащие территории проверяются ежедневно, сообщают волонтёры «ЛизаАлерт».

Фото: ЛизаАлерт.

Только цифры

Между тем, пропажей юной ухтинки заинтересовались следователи. К поискам ребёнка присоединились и сотрудники МЧС. Поиски Насти находятся на личном контроле министра внутренних дел Коми. 10 октября вечером волонтеры свернули в Ухте штаб по поиску девочки.

– Сейчас штаб в Ухте свернут. Мы не заканчиваем свою работу – поиск девушки продолжается: мы ждем свидетельств, готовы обрабатывать их и выезжать на автономные задачи, – передали поисковики «ЛизаАлерт».

Фото: ЛизаАлерт.

Также 10 октября к поискам ухтинки присоединились водолазы. Специалисты управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми намерены тщательно обследовать место, где нашли рюкзак Насти.

За все дни поисковых мероприятий было задействовано 305 добровольцев, которые прошли 503 км, выполнили 103 задачи, наклеили свыше четырёх тысяч ориентировок.

Фото: личный архив.

Настенька, найдись, пожалуйста!

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