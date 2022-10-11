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Здоровье11 октября 2022 8:35

Жертвами коронавируса в Коми стали 3 226 человек

Показатель смертности продолжает расти
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки обновились все основные эпидпоказатели, отражающие ситуацию с коронавирусом в республике. По данным оперштаба, суточный прирост заражённых составил 148 человек. Число инфицированных за все время пандемии достигло 187 341.

Из общего числа заболевших 181 420 смогли выздороветь. Только за последние сутки с медицинского учёта были сняты 408 пациентов.

Смертью закончились 3 226 случаев заболевания. Показатель летальности за сутки вырос на один новый факт смерти.

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