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Общество12 октября 2022 4:15

Коми 12 октября накроют туманы и дожди

Синоптики рассказали об особенностях погоды в этот день
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС в Коми сообщили прогноз погоды на 12 октября. Метеорологи пообещали туман и небольшой дождь. Также ожидается порывистый ветер до 9 м/с.

В целом по региону будет облачная погода, дожди пройдут на крайнем-северо востоке. Туман прогнозируется утром. Ветер придет южной четверти 4-9 м/с. Температура ночью +2...+7, при прояснении +2...-3, днем +5...+10°С.

В Сыктывкаре 12 октября пообещали также туманную погоду и ветер 4-9 м/с. Температура ночью +1...+3, днем +7...+9°С.

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