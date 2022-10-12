«Мы приблизились к главной мечте»: Соне Гариповой из Коми волшебники подарили виброплатформу

Фото: Нина ЮШКОВА

Мама Софии Гариповой Татьяна поделилась с редакцией «Комсомольской правды – Коми» замечательной новостью – закрыт сбор на виброплатформу «Галлилео», которая поможет девочке пойти.

Напомним, Софии Гариповой в июне 2021 года провели спасительную генную терапию ЗолгенСМА. Диагноз СМА был диагностирован в январе прошлого года, её мама Татьяна стала всеми силами бить во все колокола, писать во все инстанции, чтобы поскорее дочу обеспечили жизненно важными препаратами.

- Средства на виброплатформу собрали добрые люди одного предприятия, они пожертвовали свои деньги и купили Сонечке её, - рассказала мама девочки Татьяна Гарипова и прикрепила к сообщению фото столь важного тренажёра.

Долгожданную виброплатформу прислали настоящие волшебники. Фото: Татьяна Гарипова

Благотворительный фонд «Люди-маяки» уже остановил сбор средств для покупки виброплатформы и переправил остаток средств – 28100 рублей – на другой сбор – на реабилитацию в центре Адели (город Пенза).

- Месяц со специалистами в Центре стоит 192700, дорогу и питание мы оплачиваем сами. Сонечка записана на реабилитацию на 6 февраля 2023. У девочки очень хорошая динамика, есть все шансы ходить. Мы идем к этому и дойдем до конца. Но увы, наших сил недостаточно, нужно чтобы специалисты позанимались хоть немного, - делится с нами мама Софии.

Уже осталось собрать 164600 рублей. Если вы хотите помочь семье Гариповых, можете зайти на сайт фонда «Люди маяки» и отправить посильную для вас сумму.

Сбербанк- онлайн ИНН 9703077067 КПП 770301001 Р/с 40703 810 2 3800 0017227 в ПАО Сбербанк, г. Москва БИК 044525225 К/счет 30101 810 4 0000 0000225 Назначение: пожертвование для Софии Гариповой. Обязательно указывайте фамилию и имя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми объявлен сбор для нуждающейся в генетическом тесте Лейле Аскеровой (подробности)