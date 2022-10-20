Как подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ по физике и информатике?

Фото: архив КП.

В школьной программе одни из самых сложных предметов это физика и информатика. Для успешной сдачи ЕГЭ по этим предметам только школьных знаний недостаточно. Практика приемных кампаний в Сыктывкарском лесном институте показывает, что успешные результаты экзаменов, необходимые при поступлении на технические специальности, зависят от уровня подготовки 11-классника.

Многие абитуриенты начинают паниковать только при одной мысли о необходимости сдачи экзамена. С чего начать правильную подготовку к экзамену? Как мотивировать себя? Как правильно построить процесс подготовки?

Фото: архив КП.

У родителей и абитуриентов есть несколько вариантов для получения высоких баллов на ЕГЭ:

– заниматься подготовкой самостоятельно (это удается только очень самоорганизованным учащимся),

– ходить к частному репетитору (но стоимость такой подготовки часто велика и не всем родителям по карману),

– пройти подготовку на курсах ЕГЭ при вузе. И это оптимальное решение! Записаться и получить ответы на вопросы вы сможете по телефону 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41.

Обучение в СЛИ по физике и информатике под руководством опытных преподавателей позволят решить все проблемы с подготовкой к ЕГЭ. Важное преимущество подготовки в Центре дополнительного образования – лояльная стоимость занятий.

На подготовительных курсах в СЛИ учащиеся будут обучаться в малокомплектных группах. Это порождает здоровое соперничество – «слабый» ученик всегда тянется за «сильным». После каждого занятия они будут получать домашние задания, регулярное выполнение которых дисциплинирует подростков.

Фото: архив КП.

Также важным фактором для успешного обучения является смена школьного преподавателя. Не секрет, что на отдельных учащихся школьный учитель накладывает определенный штамп «слабого ученика» и закрепляет неуверенность в своих силах по данным предметам.

Центр дополнительного образования СЛИ ведет дополнительный набор в группы подготовки для сдачи экзамена по физике и информатике для учащихся 11 класса. Учащиеся 10 класса также могут начать подготовку заранее в этих группах.

Записаться на курсы можно по т. 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41 или по E-mail: cdo@sfi.komi.com

Фото: архив КП.

Место проведения обучения: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39 (центр города с удобной транспортной развязкой)

Сайт: https://sli.komi.com/cdo/

ВКонтакте: vk.com/cdosli