Эксперт рассказала жителям Коми, как учиться с удовольствием

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Guilty pleasures - это небольшие удовольствия, за которые нам чуть-чуть стыдно. Например, просмотр глупого шоу. Но подобные мелочи позволяют разгрузить голову и расслабиться. Марина Евстратова, руководитель тренерского центра онлайн-школы английского языка Skyeng, рассказала Комсомолке как учить английский почти без усилий.

Смотреть одно и то же по сотому кругу

Новинки кинематографа и сериалов всегда очень увлекательны, но когда становится грустно и тревожно опору можно найти и в любимчиках. Например, доктор Хаус, Друзья, Как я встретил вашу маму и Теория большого взрыва. Пересматривать по сто раз уже знакомые старые сериалы очень полезно, если делать это на английском. За годы, которые вы пересматриваете свои любимые шоу, вы наверняка уже выучили все диалоги наизусть, поэтому вряд ли потеряетесь в сюжете. Смело включайте оригинальную дорожку и держите под рукой словарь. Мы уверены, что вы очень быстро заметите, как много отличных шуток и игры слов не удалось перенести в русском дубляже.

Думаете, что смотреть кино в оригинале сложно? Ничего подобного! В Skyeng на личных занятиях с преподавателем вы сможете достичь своих целей, занимаясь с удовольствием. Качественные образовательные программы и постоянная практика с преподавателем очень скоро позволят вам понимать английский как родной.

Делать вид, что ты другой человек

Помните как в детстве вы представляли себя героями сериалов или мультфильмов? Девочки выбирали Зачарованных, а мальчики супергероев, например, Человека-Паука. Подобная игра сейчас поможет не только снять стресс, но и подтянуть язык. Например, представьте себя миллионером, который выбирает себе яхту в Италии, или путешественником, который готовится покорять Северный полюс. Открывайте браузер и отправляйтесь искать яхты на продажу или туры. Разумеется, все на английском. Любуйтесь на белоснежные корабли и ни в чем себе не отказывайте. Заодно и выясните, что значит lawn, elevator и walk-in closet.

Петь так, будто тебя никто не слышит

Даже если у вас идеальный музыкальный слух, мы уверены, что вы хотя бы раз посещали караоке. Или нет-нет, да напеваете песни вслух у себя дома. Равно или поздно все эти вечеринки заканчиваются исполнением Spice Girls, Queen, Aqua или еще чего похлеще. И прекрасно! Ностальгии стыдиться не стоит. Тем более что песни на английском помогают преодолеть языковой барьер. Особенно если вы разберете их текст. Особенно интересно узнавать о чем же поется в песне, которую вы слушали, когда были маленькими. Это поможет полностью войти в образ и сосредоточиться на своем выступлении. А в качестве репетиции можно петь дома, во время уборки, под душем все это непостыдные удовольствия.

Часами болтать в мессенджерах

Время, потраченное на разговоры с друзьями, никак нельзя назвать бесполезным или потерянным. Во-первых, сплетни любят все (ну почти все). Во-вторых, общение еще никому не повредило. В-третьих, даже переписку с друзьями можно превратить в практику английского. Например, сделайте свой стикерпак с цитатами любимых wait for it персонажей. Бесплатные приложения помогут быстро и удобно создать свой уникальный набор стикеров: Sticker.ly, Sticker Maker и др.

Думскроллить

Скроллить свою ленту беспрерывно можно часами. Это помогает расслабиться, но иногда и вызывает тревожность. Особенно, если постоянно мониторить что происходит в мире, что нового в профессиональном сообществе, чем заняты ваши одноклассники, которых вы не видели несколько лет и т.д..

Такое занятие часто вызывает стыд, поэтому предлагаем использовать его правильно: практикуйте английский. Погружение — самый надежный способ выучить язык, так что смело используйте его: подписывайтесь на англоязычных блогеров, хихикайте над англоязычными мемами, следите за англоязычными сообществами в своей профессии (а лучше принимайте участие в дискуссиях). Когда ваша лента станет хотя бы на треть англоязычной, вы начнете читать на английском, запоминать новые слова и даже думать по-английски.

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