В Коми до 6 утра 21 октября объявлено штормовое предупреждение

Фото: архив КП.

Главное управление МЧС по Республике Коми объявило штормовое предупреждение в регионе. Как сообщает ведомство предупреждение действует с 18 часов 20 октября до 06 часов 21 октября.

По информации МЧС, усиление западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с следует ожидать в Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском районах. В эти же муниципалитеты нагрянет метель.

Между тем, в Вуктыльском и Печорском районах будет падать сильный снег (6-8 мм).

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

- Воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

- Воздержаться от туристических походов, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.

- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

- Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

- В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.

- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".

- В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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