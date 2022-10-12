Как и когда перечислят 100 тысяч рублей мобилизованным из Коми

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В Коми утверждена единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей. Ее выплатят военнослужащим, которых призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал глава Коми Владимир Уйба.

Отмечается, что данная льгота не повлияет на получение других пособий. Всего на выплату будут претендовать сотни человек. Первое перечисление произойдет уже в будущую пятницу, 14 октября. Следующие выплаты будут уже 21 октября.

Как сообщили в региональном Минтруде, выплата предоставляется в центрах соцзащиты населения в городах и районах Коми на основании реестра граждан, переданный в центр социальный защиты военными комиссариатами городов и районов Коми.

Срок предоставления - в течение 10 дней после поступления реестра из комиссариата в центр соцзащиты населения.

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