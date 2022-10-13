В Коми пообещали дождливую погоду

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 13 октября. По предоставленным данным, в регионе снова будет дождливо, а ветер усилится до 10 м/с.

Метеорологи уточнили, что дожди пройдут местами в южных, центральных и северных районах. Ветер придет южный 1-6 м/с, на северо-востоке 5-10 м/с. Температура ночью 0...+5, днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре также ожидается небольшой дождь и переменный ветер 1-5 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +5...+7°С.

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