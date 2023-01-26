В Усинске засняли завораживающий хоровод оленей

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В Интернет-паблике «Усинск в объективе» появилось завораживающее видео хоровода оленей. Автор ролика Александр Мазуров.

Автор грамотно заснял это зрелище сверху, ведь именно так можно передать всю красоту и масштабность интересного поведения животных, которые бегут по ровному кругу, прижимаясь к середине.

По словам кочевников, олени совершают такой манёвр, когда по их мнению грядёт опасность. Сам процесс кружения их успокаивает, а также помогает спрятать внутри круга маленьких особей и беременных самок.

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