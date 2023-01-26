Спустя месяц в Коми вырос показатель смертности от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми вырос показатель смертности. Два новых летальных исхода были подтверждены спустя месяц после последнего смертельного случая в результате заряжения ковидом. Официально жертвами инфекции признаны 2 356 человек.

За сутки также вырос показатель заболеваемости. За последние 24 часа было подтверждено 29 новых случаев заражения. За все время пандемии 192 969 жителей Коми заболели ковидом.

В то же время 189 417 человек побороли болезнь, что на 34 выздоровевших больше, чем было днем ранее. На больничной койке оказались еще семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре волонтеры-медики помогли матери двоих сыновей-инвалидов отправиться на лечение (подробности)