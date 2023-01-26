С питомцами за рубеж. Эксперты назвали простые правила путешествия с домашними животным

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Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает владельцам домашних животных, выезжающим со своими питомцами за границу, о возможности подачи документов на оформление ветеринарного сертификата в электронном виде. Расскажем как.

Подготовиться заранее

На сайте Россельхознадзора в открытом доступе имеется подтвержденная информация о том, как пересекать границу Российской Федерации с домашними животными и форма к заполнению заявки в компоненте «eCert».

Владельцы питомцев, которых планируется вывести в зарубежную страну, могут заранее записаться на оформление сертификата для этой перевозки, предоставив основные сведения, необходимые для оформления сертификата. Для этого на главной странице сайта Россельхознадзора доступна публичная форма.

В частности, в системе eCert в сертификат возможно внести все необходимые дополнительные сведения, в том числе о проведённых вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве.

Также владелец питомца может получить инструкции по заполнению формы заявки, подать её, а также осуществить поиск ранее поданной заявки по номеру.

По месту проживания

Таким образом, владелец домашнего животного сможет удалённо, до прибытия в пограничный пункт пропуска, аэропорт или иное место оформления документов, направить в управление Россельхознадзора необходимую для оформления сертификата информацию.

Форма заявки в системе доступна:

- для физических лиц – только на сертификаты на домашних питомцев (в публичной форме записи);

-для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на различные сертификаты (через личный кабинет ИС «Одно окно» Российского экспортного центра).

При этом сотрудники Россельхознадзора могут взять заявку за основу оформляемого сертификата, внося коррективы только при необходимости.

Напоминаем, что оформлять экспортные ветеринарные сертификаты необходимо в управлениях Россельхознадзора по месту проживания (отправки) животных.

Узнать требования к перевозке животных можно на сайте Россельхознадзора в разделе «Путешествующим с питомцами (ввоз/вывоз)».

Справочно

По возникающим вопросам можно обратиться в Управление Россельхознадзора по телефонам: в г. Архангельске – 8 (8182) 28-63-57 в г. Петрозаводске – 8 (8142) 78-24-32; в г. Мурманске – 8 (8152) 45-64-07, в г. Сыктывкаре – 8 (8212) 21-82-57.

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