Метели с усиленным ветром до 17 м/с пообещали в Коми

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В Коми 27 января пообещали метели и гололеды с изморозью. По данным метеорологов ЦГМС, скорость ветра максимально усилится до 17 м/с.

Синоптики сообщили, что в республике ожидают облачную погоду и небольшой снег. Однако в некоторых районах скорость ветра в среднем составит 8-13 м/с, во время метелей порывы усилятся до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -2...-7°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и западный ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью и днем -4...-6°С.

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