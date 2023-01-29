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Общество29 января 2023 8:35

За сутки в Коми скончались двое больных коронавирусом

В республике заболел еще 31 пациент
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на воскресенье, 29 января, в Коми зафиксировали 31 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 193 065 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели три человека. За всем время удалось вылечить 189 433 пациента. За последние сутки в Коми скончались двое больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3 259 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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