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Общество17 октября 2022 4:15

В Коми пообещали туман и дожди со снегом

Метеорологи ЦГМС рассказали о погоде 17 октября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 17 октября. По данным метеорологов, в республике будет туманная дождливая погода со снегом и усиленным ветром до 11 м/с.

На крайнем северо-востоке ночью пройдут дожди со снегом. Туман прогнозируется в отдельных районах утром и ночью. Ветер будет юго-западный с порывами от 6 до 11 м/с. Температура ночью +2...+7, при прояснении +2...-3, днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре 17 октября будет также облачно, днем пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +7...+9°С.

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