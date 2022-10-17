Станция юннатов в Княжпогостском районе Коми обзавелась особенным зверем

Какой ми-и-илый! Скрин видео.

В Княжпогостском районе Коми на станции юных натуралистов при Доме детского творчества очередное пополнение! Зверёк о-о-очень редкий – ёжик-ушастик, альбинос.

Как сообщают сотрудники Дома творчества, в дикой природе такие особи редко выживают, так как белый цвет делает их особенно уязвимыми перед хищниками. Ежи-альбиносы обитают лишь в Краснодарском зоопарке, там они чувствуют себя под защитой, за ними осуществляется особый уход.

Сегодня в Доме детского творчества образовался очень уютный природный уголок. Цветы и растения образовали настоящий зимний сад, из живностей на станции юннатов проживают декоративные кролики, попугайчики разных видов, шиншиллы, хомячки. Детки приходят в Дом творчества и помогают ухаживать и заботиться за животными и растениями.

В посте-знакомстве с новоиспечённым колючим другом специалисты обратились к своим подписчикам.

– Ежики очень милые создания, белоснежные – особенно. Но забота о них не так проста. Им нужен специальный рацион, состоящий из опарышей, насекомых, мышей, змей, что не каждый может обеспечить. Поэтому подумайте, прежде чем заводить дома ёжиков, – написали на странице в соцсети Дома детского творчества Княжпогостского района.

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