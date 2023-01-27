В Коми показатель смертности от коронавируса продолжает расти второй день подряд

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В Коми официально подтверждена еще одна смерть в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Согласно данным федерального оперштаба, за сутки скончался еще один человек, за все время - 3 257 пациентов.

Суточный прирост зараженных составил 32 человека, что является максимальным значением за минувший месяц. Также республика перешагнула за новый числовой рубеж: 193 001 факта заболевания подтверждено за все время пандемии.

Отмечается, что четырем жителям Коми понадобилась помощь в условиях стационара. В то же время девять человек были сняты с медицинского учета по выздоровлению за минувшие сутки, за все время 189 426 пациентов побороли болезнь.

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