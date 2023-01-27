В Коми участковые спасли брошенных медвежат

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

В Прилузском районе Коми спасли новорожденных медвежат. Малыши остались без мамы, которая испугалась лесозаготовительных работ и убежала. Работники компании услышали из берлоги тихое рычание и увидели, что мишки остались совсем одни.

Животных лесорубы пожалели и перенесли в теплое помещение, а также вызвали полицейских. На помощь к диким животным пришли участковые Максим Михеев и Василий Рубцов. Они накормили и обогрели детенышей медведицы и передали их специалистам.

- Они забрали малышей, привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время животные переданы в «Центр спасения медвежат-сирот» в Тверской области.

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