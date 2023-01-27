Повелитель холода, приехавший в Воркуту, рассмешил своим посвящением в шаманы

Фото из личного архива

В Воркуте всё продолжают шутить над приезжим «Повелителем холода». На этот раз воркутинцев рассмешил видеоролик, где приехавший экстремал Олег Резанов лежит в сугробе в одних трусах, а мужчина рядом играет ему на варгане. Странный обряд товарищей называется инициация в шамана.

Жители Заполярья в комментариях стали смеяться, что именно в том месте горожане выгуливают своих домашних собак.

А кто-то сказал, что если бы видео не подписали блогером-экстремалом, то предположили бы, что как обычно в сугробе резвятся выпившие.

Видимо тяжело удивить наших закалённых земляков, привыкших к гуляющим полуголым людям.

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