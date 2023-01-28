В Коми установлен рекорд по суточному приросту зараженных ковидом в 2023 году

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В Коми продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным оперштаба, за сутки было диагностировано еще 33 случая заражения, что является наибольшим показателем за минувший месяц.

Всего было подтверждено 193 034 факта инфицирования, 189 430 из которых закончились выздоровлением пациентов. Данный показатель вырос на четыре случая. Известно, что 12 человек попали на больничные койки.

Показатель летальности за сутки остался неизменным. Жертвами вируса стали 3 257 человек.

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