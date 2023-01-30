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Общество30 января 2023 6:50

«Штюп-штяп», «ОшкаМишка», «ЮММА»: в Коми предложили сделать брендовую карамель на палочке

В Усть-Куломском районе Коми представили вариант импортозамещения привычного всем чупа-чупса
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Фото: Куломдін район - ловъя му !

Фото: Куломдін район - ловъя му !

В с. Усть-Кулом придумали брендовый леденец «чупа-чупс», а название дали чопочопс (вместо «о» - «о с двумя точками», извините, по техническим причинам не можем прописать правильно).

А местные говорят, что в Усть-Куломе в 70-х годах продавали очень вкусные петушки по пять копеек. А «фабрика сладости» находилась в обычном деревянном доме.

В комментариях предложили и другие варианты названия леденца: «Штюп-штяп», «ОшкаМишка», «ЮММА» и др.

А как вы бы назвали коми леденцы, дорогие подписчики? Вот моя прабабушка «чупа-чупсы» называла «канпет кока» (в переводе с коми конфета с ногой).

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