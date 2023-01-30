«Больше мёртвые, чем живые»: сыктывкарцев возмутила выставка кошек, где животные спят, как убитые

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Жителей Сыктывкара возмутила платная выставка кошек в крупном торгово-развлекательном центре. Те, кто посетил выставку уверяют, что по животным видно, что животным вкололи какой-то препарат, чтобы они все время спали и не реагировали на посторонних людей, прикосновения и поглаживания.

Одна посетительница опубликовала видео, где ярко показана причина возмущения сыктывкарцев: животные совершенно никак не реагируют на тисканья, напоминая больше мёртвых, чем живых.

Сие представление стоило немало: 400 рублей – взрослый билет, 350 рублей – детский. Организаторы разрешили посетителям трогать кошечек, но вместо приятных эмоций, люди покинули выставку в полнейшем шоке.

Мы с ребёнком посещали 6 января. Купив корм, прибывали в приятных ощущениях. Но только зашли туда, поняли, что котикам плохо. Они уже тогда прибывали в неестественном покое, сне. А те, кто отходил от "успокоительного" были агрессивны. Стало очень жаль кисулек. Долго там прибывать не смогли. Что уж говорить о состоянии животных на сегодняшний день, - написала Олеся Дуда.

– Мы сегодня тоже там были, на удивление, кроме двух, спали все. И реально, даже не реагируют ни на что. Я подумала, что вечер, кошечки устали почти месяц работы, - сообщила Василинка Зайкова.

– Мы тоже ходили, многие кошки спали, я спросила сотрудников: дают им что-то или почему они спят постоянно? На что мне ответили, что кошки устают от большого количества посетителей, и поэтому спят, – пишет Анастасия Каракчиева.

– Безусловно не нормально, если они все спят. Скорее дали успокоительные, а они дрыхнут. Сугубо мое личное мнение, – высказалась Ирина Храновская.

Но нашлись и те, кто поддержал передвижной контактный зоопарк.

– Мы тоже ходили с ребёнком и всё с кошками было в порядке были игривые все! Бегали, играли. И никто не спал так как вы говорите! – поддержала организаторов выставки Маргарита Заренок.