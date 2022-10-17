Число заражений коронавирусом в Коми превысило 188 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми вновь выросло количество зараженных ковидом. По состоянию на 17 октября, в республике насчитывается 188 150 случаев заболевания, 124 из которых были зарегистрированы за минувшие сутки.

За это же время с медицинского учёта по выздоровлению сняты 17 жителей Коми, а двое оказались на больничной койке. Всего инфекцию успешно побороли 182 788 пациентов.

Показатель смертности на сегодняшний день составляет 3 227.

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