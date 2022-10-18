Чем упорнее, тем сильнее: эксперты поделились лайфхаком, как работает формула «Кривая Эббингауза»

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Память как мускул: чем упорнее ее развиваешь, тем она сильнее. И изучение иностранных языков один из лучших способов укрепить память. Вместе с онлайн-школой английского Skyeng рассказываем, как это сделать и делимся хитростями, которые позволят учиться намного быстрее.

Как устроена память

Наше сознание постоянно получает и сортирует информацию. Абсолютно все, что мы чувствуем, узнаем, видим и слышим, обрабатывается и отправляется либо в кратковременную память, либо в рабочую, либо в долгосрочную.

Кратковременная память удерживает информацию совсем недолго от нескольких секунд до пары минут. Она нужна, чтобы мы могли ориентироваться в происходящем. Например, открыв шкаф, вспомнили, что хотим достать ботинки, или смогли под диктовку набрать номер телефона. Емкость кратковременной памяти очень мала всего 5-9 элементов. Она позволяет нам держать в уме 7-значный номер телефона на протяжении примерно 30 секунд. Если мы используем этот номер всего единожды, через минуту он просто забудется мозг выбросить эту информацию.

Почему мы забываем то, что выучили

Рабочая память хранит информацию, пока наш мозг переваривает ее. Емкость рабочей памяти до 40 минут. Она дает нам возможность не только держать новую информацию под рукой, но и анализировать ее. Она позволяет нам отвечать на вопрос, заданный несколько минут назад, вспомнить, сколько товаров мы сложили в тележку и прикинуть, хватит ли у нас денег заплатить за все, или управлять вниманием например, одновременно намазывать бутерброд и смотреть телевизор. Рабочая память один из основных инструментов обучения. Есть четкая корреляция между ее объемом и скоростью обучения грамоте и счету.

Долгосрочная память может хранить практически неограниченный объем информации на протяжении многих лет и даже десятилетий. Все слова, которые мы знаем, лица, которые мы узнаем, воспоминания о том, что с нами происходило, навыки, знания и умения от езды на велосипеде до решения квадратных уравнений все это хранится в долгосрочной памяти и может быть извлечено из нее в любой момент. Выучить что угодно значит отправить эту информацию в долговременную память. Но как это сделать?

Процесс запоминания

Представьте, что вы узнали новое английское слово например, brick (кирпич). Когда вы слышите его впервые, оно падает в ячейку кратковременной памяти.

Вы повторяете его за преподавателем, записываете в тетрадь и снабжаете переводом на русский. Вам кажется, что вы навеки запомнили новое слово, но на самом деле все эти манипуляции переместили наш кирпич лежал в рабочую память там, где хранится информация, необходимая для выполнения текущих задач. Как только вы закроете тетрадь, мозг решит, что задача успешно завершена и очень быстро избавится от кирпича. Если не верите, попробуйте вспомнить, как был одет человек, который вчера сидел напротив вас в автобусе. Вы смотрели на него на протяжении нескольких остановок и сразу после поездки могли бы описать его во всех деталях, а сегодня не помните вообще ничего.

Как донести информацию до долговременной памяти

Чтобы слово переместилось в долговременную память и на самом деле запомнилось, одной-единственной задачи недостаточно. Нужно регулярно повторять информацию, причем делать это в тот момент, когда мозг будет почти готов ее забыть. Все люди индивидуальны, но в среднем это означает повторение немедленно после заучивания, потом — через 20 минут после первого повторения, потом — через 8 часов после второго повторения и, наконец, через сутки после третьего. Причем желательно делать это разными способами например, повторить слово вслух, составить с ним несколько предложений, представить, как вы бы использовали слово brick в разговоре со строителем или знатоком архитектуры.

Если этого не делать, через час в памяти останется не больше 40% выученного, через 10 часов — максимум 35%, через неделю — не более 20%. Выходит, что 80% всего, что вы выучили и даже зазубрили наизусть, без повторения и практического использования забудется через несколько дней. Эта закономерность верна для большинства людей и для любой информации. Формулу скорости забывания вывел немецкий психолог Герман Эббингауз. Ее называют “Кривой Эббингауза” и активно используют в образовательных технологиях. Например, тренажер в приложении Skyeng для заучивания новых слов, напоминающий пользователям о том, что нужно повторить выученное, руководствуется именно этой формулой.

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