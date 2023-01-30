Спасенные медвежата из Коми смогут уйти в лес не раньше осени

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Стало известно состояние спасенных медвежат из Коми. Малыши остались без мамы, которая испугалась лесозаготовительных работ рядом с ее берлогой и убежала.

Сейчас Ворчун, Толстяк и Солнышко находятся в Центре спасения медвежат в Твери, где за ними организован профессиональный уход. Питаются животные молочной смесью для котят и живут в отапливаемом помещении. На вольные хлеба медвежата уйдут не раньше сентября: пока они очень слабы.

– Ветеринар в первый же день их осмотрел, сказал, что всё хорошо. Сейчас они находятся в отапливаемом помещении центра реабилитации. Ведут себя как маленькие дети: едят и спят весь день, – прокомментировал директор центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов порталу pg11.ru.

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