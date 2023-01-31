В последний день января в Коми пообещали усиленный ветер до 13 м/с

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 31 января. По предоставленной информации, в республике пообещали усиленный ветер от 8 до 13 м/с.

Метеорологи также ожидают снегопады и гололед с изморозью. Что касается температуры, то ночью она составит -7...-12, днем -2...-7, местами ночью -14...-19, днем -8...-13°С.

В Сыктывкаре 31 января спрогнозировали умеренный снег и ветер со скоростью от 7 до 12 м/с. Ночью температура опустится до -8...-10, днем будет от -3 до -5°С.

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