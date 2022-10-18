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Здоровье18 октября 2022 8:26

В Коми зафиксирован минимальный прирост зараженных ковидом за месяц

Суточный прирост составил чуть более 120 новых случаев инфицирования
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми показатель заболевания COVID-19 достиг 188 272. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Согласно последним актуальным цифрам, прирост зараженных составил за сутки 122 человека.

Выздороветь удалось 183 137 пациентам, что на 349 человек больше, чем было 24 часами ранее. За то же время с коронавирусом госпитализированы были 39 жителей Коми.

Умерли от инфекции 3 227 человек. Показатель смертности остался неизменным.

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