В Коми зафиксирован минимальный прирост зараженных ковидом за месяц

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В Коми показатель заболевания COVID-19 достиг 188 272. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Согласно последним актуальным цифрам, прирост зараженных составил за сутки 122 человека.

Выздороветь удалось 183 137 пациентам, что на 349 человек больше, чем было 24 часами ранее. За то же время с коронавирусом госпитализированы были 39 жителей Коми.

Умерли от инфекции 3 227 человек. Показатель смертности остался неизменным.

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